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Существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон", - ЕМА

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Брюссель, Понедельник 20 декабря 2021 16:25
Существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон", - ЕМА Фото: глава EMA Эмер Кук (twitter com ema_news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Используемые на сегодняшний день вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон". Для разработки препаратов, способных бороться с новым вариантом инфекции, потребуется время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эму Кук.

"Первые данные показывают явное снижение эффективности существующих вакцин против COVID-19 против варианта коронавируса "Омикрон", - цитирует Кук Financial Times.

Глава ЕМА добавила, что необходимо провести дополнительные исследования по повышению эффективности вакцин против штамма "Омикрон". По ее словам, для этого потребуется время.

Кук подчеркнула, что нельзя останавливать вакцинацию против коронавируса, даже несмотря на снижение эффективности препаратов. Она также добавила, что дополнительно нужно усилить противоэпидемиологические меры.

Напомним, ранее компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины защищает от варианта "Омикрон".

Отметим, в Украине 18 декабря зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон".

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