Существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон", - ЕМА

Используемые на сегодняшний день вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон". Для разработки препаратов, способных бороться с новым вариантом инфекции, потребуется время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эму Кук .

"Первые данные показывают явное снижение эффективности существующих вакцин против COVID-19 против варианта коронавируса "Омикрон", - цитирует Кук Financial Times.

Глава ЕМА добавила, что необходимо провести дополнительные исследования по повышению эффективности вакцин против штамма "Омикрон". По ее словам, для этого потребуется время.

Кук подчеркнула, что нельзя останавливать вакцинацию против коронавируса, даже несмотря на снижение эффективности препаратов. Она также добавила, что дополнительно нужно усилить противоэпидемиологические меры.