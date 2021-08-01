За сутки от COVID-19 вакцинировали почти 70 тысяч украинцев

Фото: в Украине привили еще 68 499 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)

За сутки 31 июля 2021 года в Украине против COVID-19 вакцинировано 68 499 человек. Одну дозу получили 45 597 человек, полностью иммунизированы - 22 902 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным Минздрава, в течение суток работали: 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки, 319 центров вакцинации. От начала вакцинальной кампании привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу - 3 571 445 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 023 258 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 5 594 703 прививки.