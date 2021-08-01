За сутки от COVID-19 вакцинировали почти 70 тысяч украинцев
За сутки 31 июля 2021 года в Украине против COVID-19 вакцинировано 68 499 человек. Одну дозу получили 45 597 человек, полностью иммунизированы - 22 902 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным Минздрава, в течение суток работали: 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки, 319 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу - 3 571 445 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 023 258 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 5 594 703 прививки.
Напомним, Кабинет министров внес изменения в Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на период до 31 декабря 2021 года. Всего планируется получить 47,4 млн вакцин при минимальной потребности 47,9 млн доз.