За сутки в Украине 17 463 новых COVID-случаев

За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

Он сообщил, что вчера госпитализировали 4 709 человек с коронавирусом. От болезни умерли 398 человек, выздоровели 10 722 украинца.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована 9 апреля в Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1133) областях

Всего за сутки осуществили 122 181 тестирований (в частности методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861).

С начала пандемии коронавирусом заразились 1 841 137 человек на территории Украины. Умерли - 36 779.