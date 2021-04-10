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За сутки в Украине 17 463 новых COVID-случаев

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 08:36
За сутки в Украине 17 463 новых COVID-случаев Фото: 9 апреля в Украине 17 463 новых случая коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он сообщил, что вчера госпитализировали 4 709 человек с коронавирусом. От болезни умерли 398 человек, выздоровели 10 722 украинца.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована 9 апреля в Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1133) областях

Всего за сутки осуществили 122 181 тестирований (в частности методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861).

С начала пандемии коронавирусом заразились 1 841 137 человек на территории Украины. Умерли - 36 779.

Напомним, перед этим в Украине два дня подряд фиксировали более 19 тысяч новых COVID-случаев.

РБК-Украина писало, что на днях Степанов сообщил, что количество больных коронавирусом в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.

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