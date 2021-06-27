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За сутки в Украине 450 новых COVID-случаев. Почти треть - в Киеве

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Воскресенье 27 июня 2021 08:30
За сутки в Украине 450 новых COVID-случаев. Почти треть - в Киеве Фото: в Украине за минувшие сутки 450 новых случая коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 135 зафиксированы в городе Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, 46 случаев зарегистрированы в Днепропетровской области, в Одесской - 39, Киевской - 37 и Николаевской - 22.

За сутки сделали почти 25 тысяч тестирований разными методами.

Кроме того, по Украине от коронавируса за вчера умерли 17 человек.Госпитализированы 529 человек, выздоровели - 1 097.

Напомним, за пятницу, 25 апреля, в Украине выявили 756 новых случаев коронавируса.

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