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За сутки в Украине 655 новых случаев коронавируса

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Среда 21 июля 2021 08:22
За сутки в Украине 655 новых случаев коронавируса Фото: в Украине зафиксировано 655 новых случая коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев COVID. Среди заболевших - 37 детей и 18 медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За минувшие сутки в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 508 человек, умерли от болезни - 13.

Всего 20 июля осуществили около 45 тысяч тестирований различными способами.

Всего с начала пандемии в Украине переболели 2 245 930 людей.

Ранее сообщалось, что сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса.

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