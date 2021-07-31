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За сутки в Украине 916 новых случая коронавируса

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Суббота 31 июля 2021 08:18
За сутки в Украине 916 новых случая коронавируса Фото: в Украине 916 новых случая коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 30 июля, в Украине 916 зафиксировано новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них 61 ребенок и 43 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 486 человек, выздоровели - 510. Умерли от коронавируса 15 человек.

За сутки сделали более 40 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

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