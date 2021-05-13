За сутки в Украине число COVID-вакцинированных второй дозой выросло вдвое
За прошедшие сутки в Украине второй дозой от коронавируса вакцинировали еще 1900 человек. Всего завершили вакцинацию 3 828 украинцев.
Об этом свидетельствует статистика, которую обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за 12 мая в Украине сделали 20 386 прививок. Больше всего - в Киеве (1 610), Днепропетровской области (1 550), Запорожской области (1 351), Львовской области (1 221). Меньше всего прививок за сутки сделали в Херсонской области - всего 75.
С начала вакцинации 901 107 человек получили прививки.
По состоянию на 12 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.
РБК-Украина писало, что вакцинация украинцев, которые записались на прививки через портал или приложение "действие", начнется уже в эти выходные. Все желающие смогут получить прививки в порядке живой очереди в течение 15-16 мая.
Напомним, в Министерстве здравоохранения надеются до 24 августа вакцинировать от коронавируса 50% населения Украины. Такую цель правительству недавно поставил президент Владимир Зеленский.