ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За сутки в Украине число COVID-вакцинированных второй дозой выросло вдвое

Новина українською →
Четверг 13 мая 2021 09:32
За сутки в Украине число COVID-вакцинированных второй дозой выросло вдвое Фото: вакцинацию в Украине завершили 3 828 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки в Украине второй дозой от коронавируса вакцинировали еще 1900 человек. Всего завершили вакцинацию 3 828 украинцев.

Об этом свидетельствует статистика, которую обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за 12 мая в Украине сделали 20 386 прививок. Больше всего - в Киеве (1 610), Днепропетровской области (1 550), Запорожской области (1 351), Львовской области (1 221). Меньше всего прививок за сутки сделали в Херсонской области - всего 75.

С начала вакцинации 901 107 человек получили прививки.

По состоянию на 12 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

РБК-Украина писало, что вакцинация украинцев, которые записались на прививки через портал или приложение "действие", начнется уже в эти выходные. Все желающие смогут получить прививки в порядке живой очереди в течение 15-16 мая.

Напомним, в Министерстве здравоохранения надеются до 24 августа вакцинировать от коронавируса 50% населения Украины. Такую цель правительству недавно поставил президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус Вакцина
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19