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За сутки в Украине сделали почти 109 тысяч прививок против COVID-19

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Четверг 15 июля 2021 08:48
За сутки в Украине сделали почти 109 тысяч прививок против COVID-19 Фото: в Украине сделали 109 тысяч прививок за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение прошлых суток, 14 июля, в Украине 108 759 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы - 47 179.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1538 пунктов прививки; 45 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу – 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 305 882 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 782 514 прививок.

По состоянию на 14 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за прошлый месяц.

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