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За сутки в Украине сделали почти 119 тысяч прививок против COVID-19

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Украина, Среда 18 августа 2021 10:22
За сутки в Украине сделали почти 119 тысяч прививок против COVID-19 фото: в Украине сделали почти 119 тысяч прививок за сутки (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 118 594 человека. Одну дозу получили 58 441 человек, полностью иммунизированы – 60 153 человека.

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В течение суток работали 839 мобильных бригад, 2797 пунктов вакцинации и 317 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили 1 дозу – 4 581 539 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 2 851 458 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 702 997 прививок.

Напомним, что в Украине 14% взрослого населения сделали первую прививку от COVID-19.

Также мы писали, что семейные врачи будут обзванивать украинцев и рассказывать о вакцинации против коронавируса.

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