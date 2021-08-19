За сутки в Украине вакцинировали более 120 тысяч человек
Фото: в Киеве вакцинировали 120 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 120 004 человека. Одну дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы - 57 290 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2 745 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу - 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 908 748 людей.
Всего сделали 7 823 001 прививку..
Ранее сообщалось, что в Киеве с 19 по 24 августа прививку от коронавируса можно будет сделать в специально оборудованных автобусах.
РБК-Украина писало, что в Киеве открыли запись на прививку вакциной Pfizer в Blockbuster Mall.