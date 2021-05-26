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За сутки в Украине вакцинировали еще 16 387 человек, большинство прививок - второй дозой

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Среда 26 мая 2021 09:38
За сутки в Украине вакцинировали еще 16 387 человек, большинство прививок - второй дозой Фото: в Украине за сутки вакцинировали 16 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки в Украине сделали 16 387 прививок от коронавируса. Одну дозу получил 5 221 человек, полностью иммунизированные - 11 166 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, от начала вакцинальной кампании привито 987 193 человека, из них получили 1 дозу - 987 191 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 97 391 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 084 582 прививки.

По состоянию на 26 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины сейчас ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину. Поставки препаратов хотят перенести с осени на лето этого года.

Напомним, Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавирус в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

При этом он пообещал за лето вакцинировать от COVID 5 млн украинцев. Для этого нужно вакцинировать по 100 тысяч человек в день.

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