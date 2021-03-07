Суточный прирост больных COVID в мире достиг наивысшего уровня за месяц

По данным ВОЗ, по состоянию на 7 марта в мире от COVID-19 умерло 10 124 пациента. Рекорд -16 678 случаев - был установлен 28 января. "В целом по состоянию на 14:03 по центральноевропейскому времени, 7 марта 2021 года, ВОЗ сообщили о 116 135 492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе о 2581976 смертей. По состоянию на 7 марта 2021 года было введено 249 160 837 доз вакцин", - говорится в сообщении организации.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Адханом Гебреисус выступил за отказ от патентов на вакцины против COVID-19, чтобы позволить разным странам производить и продавать дешевые копии препаратов.

Гебреисус озвучил этот призыв перед ключевым заседанием Всемирной торговой организации по случаю годовщины провозглашения пандемии, которое состоится на следующей неделе. На заседании ВТО будет обсуждено предложение об отказе от прав интеллектуальной собственности, в этом случае - патентов на вакцины. Предложение выдвинули Южная Африка и Индия, и сейчас ее поддержали уже 100 стран. Правительства стран-членов разделились по этому вопросу, в основном страны с низким и средним уровнем дохода поддерживают, а богатые страны выступают против.