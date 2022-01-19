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Свадьбы, дискотеки разрешены только после бустера: Словакия вводит ограничения из-за COVID-19

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Словакия, Среда 19 января 2022 15:24
Свадьбы, дискотеки разрешены только после бустера: Словакия вводит ограничения из-за COVID-19 Фото: Словакия вводит ограничения из-за COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Власти Словакии вводят ограничения в социальной жизни людей, чтобы сдержать распространение COVID-19. В стране ожидают, что в январе "Омикрон" станет доминирующим штаммом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Словакия в среду ограничила доступ к тому, что правительство считает наиболее небезопасными мероприятиями, поскольку страна готовится к сдерживанию высокозаразного варианта коронавируса "Омикрон", - пишет издание.

Отныне посещать такие мероприятия, как свадьбы, дискотеки или другие вечеринки, можно будет только после бустерной дозы прививки против COVID-19 или ревакцинации двумя дозами.

Кроме того, людям нужно будет, даже со всеми этими прививками, дополнительно сдать ПЦР-тест, либо предъявить документ, подтверждающий недавно перенесенное заболевание. Такие же временные меры вводятся при посещении бассейнов или оздоровительных центров.

Все бары, рестораны и другие заведения должны будут закрываться в 22:00.

Власти Словакии ожидают, что в январе "омикрон" станет доминирующим штаммом в стране.

Всего в Словакии проживает порядка 5,5 млн человек, более 2,6 млн человек вакцинированы, почти 1,3 млн прошли ревакцинацию. Несмотря на резкий рост случаев заражения, число госпитализированных пациентов в Словакии уменьшается. Так, накануне число нуждающихся в госпитализации зараженных снизилось до 1,6 тысяч человек, это примерно на 2 тысячи человек меньше, чем в начале декабря прошлого года.

С начала пандемии в Словакии выявили более 890 тысяч случаев заражения COVID-19, 17,4 тысяч человек скончались.

Напомним, 17 января парламент Франции утвердил более строгие ограничения для невакцинированых от СOVID-19.

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