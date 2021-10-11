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Только за свой счет. Германия отменила бесплатные тесты на COVID

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Берлин, Понедельник 11 октября 2021 14:27
Только за свой счет. Германия отменила бесплатные тесты на COVID Фото: экспресс-тесты на COVID в Германии стали платными (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Правительство Германии отменило бесплатные экспресс-тесты на COVID. С сегодняшнего дня граждане должны будут оплачивать их за свой счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что развернутая с весны инфраструктура предлагала бесплатные тесты на антиген, пока вакцинация от COVID была все еще труднодоступной. Но уже с сегодняшнего дня правительство больше не будет финансировать тесты, поскольку все желающие старше 12 лет могут получить вакцину.

Таким образом, Берлин надеется, что удастся нарастить охват вакцинацией. На сегодня полностью привито только 65% населения Германии, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе.

Дети в возрасте до 12 лет и те, кому не рекомендуется делать прививки по медицинским показаниям, по-прежнему могут сделать бесплатные тесты.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия отнесла Украину к странам высокого риска из-за COVID-19, что означает ряд ограничений для невакцинированных путешественников.

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