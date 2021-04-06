Связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не доказана, - ВОЗ
Пока нет доказательства того, что вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбозов. Исследования продолжаются.
Об этом заявил директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар в ходе брифинга, цитирует служба новостей ООН.
Он напомнил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обнаружило связь между тромбами и вакциной AstraZeneca.
"Исследования продолжаются. Пока нет доказательств изменения оценки риска / пользы вакцины AstraZeneca", - сказал Роджерио Пинто.
Он добавил, что завтра специалисты ВОЗ по вакцинации снова встретятся.
РБК-Украина писало, что в EMA пока точно не знают причины образования тромбов после вакцинации AstraZeneca. Ожидается, что на этой неделе будет представлена обновленная оценка по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что после вакцинации от коронавируса препаратом производства AstraZeneca в Британии семь человек умерли из-за тромбоза.