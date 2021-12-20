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Таиланд сообщил о первом случае заражения "Омикроном": власти предупредили о карантине

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Таиланд , Понедельник 20 декабря 2021 08:07
Таиланд сообщил о первом случае заражения "Омикроном": власти предупредили о карантине Фото: Таиланд сообщил о первом случае заражения (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Таиланд сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "Омикрон" внутри страны. Власти предупредили, что могут ввести карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первой пациенткой со штаммом "Омикрон" стала женщина. По данным министерства здравоохранения, она заразилась коронавирусом от своего супруга-колумбийца, который вернулся в Таиланд из Нигерии в ноябре.

Министерство здравоохранения уже заявило, что предложит ввести обязательный карантин для иностранных посетителей из-за опасений по поводу распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что предложение будет внесено в правительственную рабочую группу по COVID-19 в ближайшее время, не вдаваясь в подробности.

Если правительство примет это предложение, то Таиланд вернется к карантину в отелях и программе "песочница". Эта программа позволяет туристам посещать отели без карантина, предоставляя сертификаты о вакцинации.

Также он отметил, что сейчас в Таиланде зафиксировано 63 случая "Омикрона". Из них один случай передачи в одном домохозяйстве, а остальные - завозные из других стран.

Напомним, что Япония продлит ограничения на въезд в страну до новогодних праздников. После этого правительство примет окончательное решение о правилах въезда.

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