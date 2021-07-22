Таиланд выпустит три вакцины против COVID-19 в 2022 году

Таиланд заявил о финальном этапе испытания трех новых вакцин. Страна планирует выпустить препараты в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NNT .

Разработкой первой вакцины, получившей название ChulaCov19 или же CU-Cov19, занимаются специалисты факультетов университета Чулалонгкорн й и Университета Пенсильвании. Сейчас известно, что препарат был создан на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), а уже в августе начнется вторая фаза испытаний.

Вторая вакцина-HXP-GPO Vac была разработана в рамках сотрудничества государственной фармацевтической организации Таиланда, Университета Махидол и института PATH. Сегодня препарат находится на стадии испытаний на людях.

Относительно третьего препарата - Baiya SARS-CoV-1 Vax 1, известно, что вакцина была создана из листьев табака специалистами компании Baiya Phytopharm и Университета Чулалонгкорн. Сейчас также ожидается начало этапа испытания на людях.