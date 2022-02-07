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Темпы COVID-вакцинации замедлились вдвое: еще 18 тысяч человек получили прививку

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 08:21
Темпы COVID-вакцинации замедлились вдвое: еще 18 тысяч человек получили прививку Фото: еще 18 тысяч человек привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 18 тысяч человек. Что почти вдвое меньше по сравнению с предыдущим днем (более 34 тысяч).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 6 февраля в Украине 34 305 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую дозу - 14 188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, а бустерную - 9 729.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 452 741 человека.

В частности, получили первую дозу - 15 452 739 человек, получивших две дозы - 14 772 538 человек, дополнительную дозу - 20 246 человек, а бустерную 454 459. Всего проведено 30 699 982 прививки.

Напомним, сегодня начинается выплата 1 тысячи гривен подросткам, которые имеют "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".

Добавим, Минздрав предоставил разъяснение, что делать в случае отказа делать прививку от COVID-19.

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