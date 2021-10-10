Темпы упали более чем в два раза: от COVID вакцинировали еще 66 000 украинцев

За минувшие сутки, 9 октября, вакцинацию от COVID в Украине прошли еще 66 000 человек. Это более чем в два раза меньше, чем в минувшую пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

Всего с начала прививочной кампании полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 115 249 человек, хотя бы с одной дозой - 7 529 594 человека. На данный момент было сделано 13 644 843 прививки от коронавируса.

Сообщается, что еще 66 053 человека были вакцинированы в субботу: одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы - 31 870 человек.

Напомним, в пятницу в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Приказ вступает в силу через месяц.