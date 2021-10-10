ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Темпы упали более чем в два раза: от COVID вакцинировали еще 66 000 украинцев

Новина українською →
Киев, Воскресенье 10 октября 2021 08:58
Темпы упали более чем в два раза: от COVID вакцинировали еще 66 000 украинцев Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки, 9 октября, вакцинацию от COVID в Украине прошли еще 66 000 человек. Это более чем в два раза меньше, чем в минувшую пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

Сообщается, что еще 66 053 человека были вакцинированы в субботу: одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы - 31 870 человек.

Всего с начала прививочной кампании полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 115 249 человек, хотя бы с одной дозой - 7 529 594 человека. На данный момент было сделано 13 644 843 прививки от коронавируса.

Напомним, в пятницу в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Приказ вступает в силу через месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе