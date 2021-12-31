Темпы вакцинации идут на спад: за сутки от COVID привились 101 тысяча украинцев

В Украине за минувшие сутки от коронавируса привили более 101 тысячи человек. Что меньше, чем днями ранее - более 117 и 131 тысячи соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 30 декабря 101 705 человек вакцинировано против COVID-19.

Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу - 72 834 человека, дополнительную - 578 людей, бустерную - 1228.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 698 234 человека.

Из них получили первую дозу - 14 698 232 человека, две дозы - 13 698 387 человек, дополнительную - 3 880 человек, бустерную дозу - 4 900 человек.

Всего в Украине проведено 28 405 399 прививок.

Таким образом, уже 47,3% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 44,1% получили две дозы вакцины.