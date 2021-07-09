ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Темпы вакцинации растут: в Украине новый рекорд прививок за сутки

Новина українською →
Пятница 09 июля 2021 08:54
Темпы вакцинации растут: в Украине новый рекорд прививок за сутки Фото: в Украине вакцинированы более 109 тысяч человек за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированные - 64 344 человек.

По состоянию на 8 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу – 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 082 602 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 306 008 прививок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе