Темпы вакцинации выросли: еще 131 тысяча человек получили COVID-прививку, бустерную дозу - 1 290

Фото: еще 131 тысяча человек получили прививку от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса еще более 131 тысячи человек. Что почти в три раза больше чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки За вчера, 28 декабря 131 129 человек вакцинированы против коронавируса. Первую дозу получило 34 463 человека, вторую - 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу - 1290. В целом в Украине С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 639 498 человек. Из них получили первую дозу вакцины - 14 639 496 человек, получили две дозы - 13 542 266, дополнительную дозу - 2 610 человек, бустерную дозу - 2 280 человек. Всего в Украине проведено 28 186 652 прививки.