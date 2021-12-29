ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Темпы вакцинации выросли: еще 131 тысяча человек получили COVID-прививку, бустерную дозу - 1 290

Новина українською →
Украина, Среда 29 декабря 2021 08:23
Темпы вакцинации выросли: еще 131 тысяча человек получили COVID-прививку, бустерную дозу - 1 290 Фото: еще 131 тысяча человек получили прививку от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса еще более 131 тысячи человек. Что почти в три раза больше чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 28 декабря 131 129 человек вакцинированы против коронавируса.

Первую дозу получило 34 463 человека, вторую - 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу - 1290.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 639 498 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 14 639 496 человек, получили две дозы - 13 542 266, дополнительную дозу - 2 610 человек, бустерную дозу - 2 280 человек.

Всего в Украине проведено 28 186 652 прививки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID заболели 5454 человек, умерли - 307, больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе