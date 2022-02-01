ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Темпы вакцинации выросли. Еще 65 тысяч человек привились от COVID

Новина українською →
Украина, Вторник 01 февраля 2022 08:47
Темпы вакцинации выросли. Еще 65 тысяч человек привились от COVID Фото: еще 65 тысяч человек получили прививку от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили более 65 тысяч человек. Большинство из которых вакцинировались второй дозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 31 января в Украине 65 655 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу - 25 525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, а бустерную дозу - 16 372 человека.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 347 953 человека.

В частности, получили первую дозу - 15 951 347 человек, две дозы - 14 645 012 людей, получили дополнительную дозу -17 175 человек, а бустерную - 356 098. Всего проведено 30 366 236 прививок.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда сертификаты о бустерной дозе вакцинации появятся в приложении "Дия".

Добавим, в Украине вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Медики, коммунальщики и местные чиновники должны были прививаться до 31 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе