Тернополь исключили из "красной зоны", Сумы внесли

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Согласно новому карантинному зонированию, в "красной зоне" карантина в Украине остались два города. В ней находятся Канев и Сумы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

На прошлой неделе в "красной зоне" также были два города. Вместо Сум в ней находился Тернополь. В обновленном зонировании он отправлен в "оранжевую" зону. Сумы на прошлой неделе были в "оранжевой зоне".

Напомним, сегодня Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зонирование карантина в Украине по заболеваемости коронавирусом.

В обновленном списке Киев из "желтой" перешел в "оранжевую зону" карантина.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 12 октября.

Добавим, что в четверг в Украине впервые зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса. В Киеве на утро пятницы зафиксировали 567 новых зараженных.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти на новый локдаун.