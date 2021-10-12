Тернополь ужесточает карантин и контроль за его соблюдением

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточается карантин в Тернополе, а также контроль за его соблюдением. Часть мер начнет действовать с 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный городской совет .

В частности, теперь невакцинированных сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий и организаций будут допускать на работу при наличии отрицательного ПЦР-теста, который нужно делать раз в неделю.

С 18 октября посещать структурные подразделения Тернопольского городского совета можно будет при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID, сертификата или отрицательного теста.

Руководителям рынков, ресторанов, банков и других заведений рекомендуется приобщиться к мероприятиям по вакцинации, чтобы персонал получил прививки от COVID.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Особенно в торгово-развлекательных центрах, ресторанах, заведениях общепита и на общественном транспорте.

"Если предприниматели будут обращаться для получения разрешения на вечернюю или ночную торговлю, одним из обязательных элементов для предоставления такого разрешения будет наличие сертификата о вакцинации у всех работников, осуществляющих деятельность в данном заведении общественного питания", - отметил мэр Тернополя Сергей Надал.