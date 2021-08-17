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В Тернопольской области непривитых учителей обяжут еженедельно тестироваться на COVID

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Тернополь , Вторник 17 августа 2021 16:30
В Тернопольской области непривитых учителей обяжут еженедельно тестироваться на COVID Фото: в Тернополе вакцинированные учителя еженедельно будут тестироваться на COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Тернопольской области невакцинированных учителей обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест. Они будут делать это за личные средства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание ZAXID.NET.

Если в учебном заведении вакцинировано менее чем 80% учителей, то школа должна обязать тех кто отказался прививаться - еженедельно делать ПЦР-тестирования.

"Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины и изменениями в нем – еженедельно учителя будут сдавать ПЦР за свой счет для того, чтобы проверять свое состояние здоровья", - заявила главный санитарный врач Тернополя Ольга Чайчук.

Сейчас в области вакцинированы 11 тысяч преподавателей из 43, то есть 26%.

Департамент по образованию, со своей стороны, ожидает дополнительных рекомендаций от Министерства здравоохранения относительно начала учебного года и его процесса.

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