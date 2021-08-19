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В Тернопольской области зарегистрирована первая смерть от штамма "Дельта"

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Тернополь , Четверг 19 августа 2021 17:11
В Тернопольской области зарегистрирована первая смерть от штамма "Дельта" Фото: в Тернопольской области зарегистрирована первая смерть от штамма "Дельта" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Копычинцах умерла 48-летняя женщина у которой ранее диагностировали штамм "Дельта". Это первая смерть от индийского варианта коронавируса на территории Тернопольской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.net.

"Анализы на определение штамма коронавируса у 48-летней женщины были взяты еще при жизни. Ее результат вместе с теми 94 пробами тоже был отправлен в Киев в референс-лабораторию", - отметила государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Среди подтвержденных 52 образцов были и анализы умершей женщины.

Известно, что 48-летняя жительница Тернопольской области недавно вернулась в Украину из Великобритании. Ее самочувствие ухудшилось уже дома, после чего врача диагностировали у нее "Дельту". Вместе с ней заболели ее родственники и близкие, которые контактировали с ней перед этим.

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