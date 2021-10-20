Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта

Карантин в Украине для транспорта ужесточают. Для проезда нужно иметь не только билет, но и доказательство COVID-безопасности.

Дата

Новые правила карантина для транспорта вступают в силу с полуночи 21 октября. Как долго они будут действовать, в Кабмине не сообщали.

Документы

Для проезда пассажир должен иметь при себе такие документы:

проездной билет,

паспорт,

COVІD-сертификат (альтернатива - негативный ПЦР-тест (действует 72 часа с момента получения) или тест на антиген).

Кроме пассажиров, COVID-документы должны быть и у водителей.

Где взять СOVID-сертификат

COVID-сертификат можно сгенерировать в приложении "Дія" в разделе "Услуги". Для посадки подходить как цифровой документ, так и бумажный сертификат (его можно получить у семейного врача или же распечатать на портале "Дія").

Данные о вакцинации в системе HELSI.me не являются COVID-сертификатом и основанием для посадки.

Для какого транспорта

Ограничения касаются только межобластного транспорта (поезда, автобусы, самолеты). Для передвижения в пределах одной области или по городу COVID-документы не нужны.

В каких зонах

Новые правила будут действовать по всей територии страны. Ограничения октуальны для всех областей, поскольку ни один регион не находится в "зеленой" зоне. Вместе с тем, при переезде с "желтой" зоны в "желтую" достаточно одной дозы вакцины ("желтый" сертификат), а вот в "красную" понадобится уже полный курс - две дозы ("зеленый" сертификат).

Какие документы нужны детям

COVID-документы должны иметь все пассажиры от 18 лет. На лиц, моложе 18 лет новые правила не распространяются.

Кто будет проверять

Как сообщали, в частности, в "Укрзализныце", наличие всех документов, необходимых для проезда у пассажиров будут проверять перед посадкой на поезд проводники. В случае, если пассажир не сможет доказать COVID-безопасности, его могут не пустить на поезд.

Кроме того, с 21 октября проверять соблюдение норм карантина будут правоохранители. В частности, они будут проверять и транспорт.