В Токио заявили, что система здравоохранения готова к Олимпийским играм

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, город может обеспечить безопасные и надежные условия для проведения Олимпиады. В больницах достаточно мест для больных коронавирусом, к тому же активно продвигается вакцинация пожилых людей.

"Очень много людей будут вакцинированы в ближайшие 10 дней и во время Олимпийских игр. Самым большим изменением в результате этого будет существенное снижение соотношения смертей и тяжелых случаев среди пожилых людей", - сказала Койке.

Она отметила, что медицина Токио готова для того, чтоб Олимпийские игры прошли безопасно.

"Благодаря этому, а также благодаря тому, что медицинская система готова, я думаю, мы сможем продвигать вперед безопасную Олимпиаду", - сказала Койке.

Она также выразила сожаления по поводу того, что Олимпийские игры в этом году пройдут без зрителей.