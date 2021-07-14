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В Токио заявили, что система здравоохранения готова к Олимпийским играм

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Япония, Среда 14 июля 2021 03:18
В Токио заявили, что система здравоохранения готова к Олимпийским играм Фото: медсистема в Токио готова к проведению Олимпиады (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Система здравоохранения Токио готова к проведению Олимпийских игр в Японии. Такое заявление сделала губернатор Токио Юрико Койке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, город может обеспечить безопасные и надежные условия для проведения Олимпиады. В больницах достаточно мест для больных коронавирусом, к тому же активно продвигается вакцинация пожилых людей.

"Очень много людей будут вакцинированы в ближайшие 10 дней и во время Олимпийских игр. Самым большим изменением в результате этого будет существенное снижение соотношения смертей и тяжелых случаев среди пожилых людей", - сказала Койке.

Она отметила, что медицина Токио готова для того, чтоб Олимпийские игры прошли безопасно.

"Благодаря этому, а также благодаря тому, что медицинская система готова, я думаю, мы сможем продвигать вперед безопасную Олимпиаду", - сказала Койке.

Она также выразила сожаления по поводу того, что Олимпийские игры в этом году пройдут без зрителей.

"Очень грустно, что Игры проходят без зрителей. Понятно, что мы сможем снизить риски, но зрители также очень важны для спортсменов и дают им большой импульс. Очень жаль, что мы должны проводить Олимпиаду без них", - отметила Койке.

Напомним, в Японии до конца июля обещают вакцинировать всех пожилых людей. Такая спешка связана с распространением коронавируса "Дельта" и проведением Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Японии пройдет без зрителей. Такое решение приняли организаторы Олимпиады.

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