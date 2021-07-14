В Токио заявили, что система здравоохранения готова к Олимпийским играм

Система здравоохранения Токио готова к проведению Олимпийских игр в Японии. Такое заявление сделала губернатор Токио Юрико Койке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По ее словам, город может обеспечить безопасные и надежные условия для проведения Олимпиады. В больницах достаточно мест для больных коронавирусом, к тому же активно продвигается вакцинация пожилых людей.
"Очень много людей будут вакцинированы в ближайшие 10 дней и во время Олимпийских игр. Самым большим изменением в результате этого будет существенное снижение соотношения смертей и тяжелых случаев среди пожилых людей", - сказала Койке.
Она отметила, что медицина Токио готова для того, чтоб Олимпийские игры прошли безопасно.
Напомним, в Японии до конца июля обещают вакцинировать всех пожилых людей. Такая спешка связана с распространением коронавируса "Дельта" и проведением Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Японии пройдет без зрителей. Такое решение приняли организаторы Олимпиады.