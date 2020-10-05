Трамп "сбежал" из больницы, чтоб встретиться со сторонниками

Президент США Дональд Трамп на короткое время уехал из больницы, чтобы поприветствовать своих сторонников. Американский лидер из окна машины помахал рукой собравшимся и вернулся назад в медучреждение.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Автомобиль американского лидера проехал по перекрытой улице. Трамп помахал собравшимся рукой из окна, однако из машины не выходил. На американском лидере была медицинская маска, как и на других людях, находившихся вместе с ним в автомобиле.

Как сообщили в Белом доме, после короткой поездки кортеж вернулся на территорию медицинского центра имени Уолтера Рида.

WATCH: President Trump's motorcade drives past supporters outside of Walter Reed medical center. pic.twitter.com/vxKWAFv83t — NBC News (@NBCNews) October 4, 2020

Врач Джеймс Филлипс из больницы, где проходит лечение Трамп, назвал его поступок безумным.

По словам врача, все, кто находились в машине во время этой "совершенно ненужной" поездки, должны быть помещены на карантин на 14 дней.

"Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие", - написал Филлипс в Twitter.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что в ближайшее время может лично появиться перед сторонниками, собравшимися у медицинского центра.