В трех областях Украины показатели эпидопасности не соответствуют "зеленой" зоне
В Украине три области не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. Там уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне.
Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.
По данным министерства, в Киевской области этот показатель составляет 287 на 100 тысяч, в Кировоградской - 297 и в Черкасской - 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.
Подчеркнем, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 85. Однако в таблице это не обозначено ни одним цветом (в частности, и зеленым).
При этом вся страна по состоянию на 23 июня находится в "зеленой" зоне карантина.
Напомним, вчера в Украине две области не соответствовали показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений.
Как писало РБК-Украина, в стране выявили 835 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Донецкой областях.