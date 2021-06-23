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В трех областях Украины показатели эпидопасности не соответствуют "зеленой" зоне

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Украина, Среда 23 июня 2021 09:44
В трех областях Украины показатели эпидопасности не соответствуют "зеленой" зоне Фото: показатели 3 областей не соответствуют "зеленой" зоне (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине три области не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. Там уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.

По данным министерства, в Киевской области этот показатель составляет 287 на 100 тысяч, в Кировоградской - 297 и в Черкасской - 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.

Подчеркнем, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 85. Однако в таблице это не обозначено ни одним цветом (в частности, и зеленым).

При этом вся страна по состоянию на 23 июня находится в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, вчера в Украине две области не соответствовали показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений.

Как писало РБК-Украина, в стране выявили 835 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Донецкой областях.

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