В трех регионах угрожающая тенденция COVID-заболеваемости, - Минздрав
Фото: в трех регионах угрожающие тенденции распространения коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусом. Однако три региона показывают угрожающую тенденцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью "Украинской правде".
По его словам, большинство регионов находится на уровне плато.
"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.
Ранее сообщалось, что в Украине растет количество новых COVID-случаев.
В то же время, Кузин допустил отмену ношения медицинских масок.