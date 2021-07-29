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В трех регионах угрожающая тенденция COVID-заболеваемости, - Минздрав

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Четверг 29 июля 2021 10:01
В трех регионах угрожающая тенденция COVID-заболеваемости, - Минздрав Фото: в трех регионах угрожающие тенденции распространения коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусом. Однако три региона показывают угрожающую тенденцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью "Украинской правде".

По его словам, большинство регионов находится на уровне плато.

"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество новых COVID-случаев.

В то же время, Кузин допустил отмену ношения медицинских масок.

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