В трех регионах угрожающая тенденция COVID-заболеваемости, - Минздрав

Сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусом. Однако три региона показывают угрожающую тенденцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью "Украинской правде" .

По его словам, большинство регионов находится на уровне плато.

"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.