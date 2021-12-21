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Треть переболевших COVID вообще не имеют антител: о каких случаях идет речь

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 10:26
Треть переболевших COVID вообще не имеют антител: о каких случаях идет речь Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что у тех, кто легко переболел коронавирусом могут отсутствовать антитела. Такая ситуация, согласно исследованию, случается в трети случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Исследования показывают, что у трети тех, кто легко переболел COVID-19 вообще не обнаружили антител к вирусу", - сказал Кузин.

Он отметил, что люди, которые перенесли коронавирус и затем вакцинировались почти в 2,5 раза, имеют более низкий риск снова заболеть.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения заявили, что наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации. Вместе с тем тестирование перед иммунизацией также необязательно.

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