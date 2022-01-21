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Третий день подряд: Германия снова бьет рекорды по заболеваемости COVID

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Германия, Пятница 21 января 2022 10:31
Третий день подряд: Германия снова бьет рекорды по заболеваемости COVID Фото: в Германии новый суточный рекорд заболеваемости COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

За сутки 20 января в Германии зарегистрировали более 140 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рекорд по заболеваемости страна бьет уже третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Новый суточный рекордный показатель за все время пандемии - 140 169 случаев инфицирования. Также в стране вчера умерло 170 человек.

Днем ранее показатель заболеваемости был на уровне 133 тысячи. С каждым днем эта цифра растет.

Так, с начала пандемии в Германии зафиксировали более 8 млн инфицированных. От болезни умерло более 116 тысяч человек.

На данный момент в Германии доминирует штамм коронавируса "Омикрон". 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом приходится на этот вариант.

Напомним, за сутки 18 января в Германии зарегистрировали более 112 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

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