Третий день подряд: Германия снова бьет рекорды по заболеваемости COVID

За сутки 20 января в Германии зарегистрировали более 140 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рекорд по заболеваемости страна бьет уже третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха .

Новый суточный рекордный показатель за все время пандемии - 140 169 случаев инфицирования. Также в стране вчера умерло 170 человек.

Днем ранее показатель заболеваемости был на уровне 133 тысячи. С каждым днем эта цифра растет.

Так, с начала пандемии в Германии зафиксировали более 8 млн инфицированных. От болезни умерло более 116 тысяч человек.

На данный момент в Германии доминирует штамм коронавируса "Омикрон". 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом приходится на этот вариант.

