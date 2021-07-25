Третья доза вакцины и маски для привитых: США борются с "Дельта"-коронавирусом

В США из-за распространения коронавируса "Дельта" вакцинированных людей в некоторых штатах просят носить маски в общественных местах. Также заговорили о третьей дозе вакцины для людей с подавленной иммунной системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Такие методы борьбы с распространением COVID-19 прокомментировал главный национальный эксперт по инфекционным заболеваниям и главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи.

По его словам, чиновники некоторых штатов действуют в неверном направлении.

"Мы идем в неправильном направлении", - сказал доктор Энтони Фаучи.

По его словам, рекомендация о том, чтобы вакцинированные люди носили маски в общественных местах, были активно рассмотрены ведущими государственными чиновниками здравоохранения. Такие рекомендации дают некоторые местные юрисдикции, где уровень инфицирования растет.

Фаучи напомнил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний в США говорят о том, что вакцинированным не нужно носить маски в общественных местах.

"Это проблема преимущественно непривитых, поэтому мы практически умоляем невакцинированных людей выйти и пройти вакцинацию", - сказал Фаучи.