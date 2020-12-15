Третья испанская компания займется производством вакцины от коронавируса

Испанская фармацевтическая компания Reig Jofre сообщила, что договорилась с американским холдингом Johnson & Johnson о производстве вакцины от COVID-19, став третьей испанской компанией, выбранной для участия в производстве вакцин против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

После официального объявления цена акций Reig Jofre выросла на 32% до 4,99 евро (6,07 доллара) за акцию.

Дочерняя компания J&J Janssen передаст технологию Reig Jofre, необходимую для крупномасштабного выпуска вакцины, что позволит запустить производство на заводе в Барселоне после получения разрешения регулирующих органов, говорится в заявлении испанской компании.

Согласно условиям соглашения, Reig Jofre будет отвечать за рецептуру, наполнение и упаковку вакцины, а Janssen будет заниматься распределением.

Сейчас новый завод компании в Барселоне достраивают. Его ввод в эксплуатацию запланирован в первом квартале 2021 года.

В октябре испанская фармацевтическая компания Rovi была выбрана для завершения финального этапа производства вакцины Moderna против COVID-19 за пределами США, что, как ожидается, произойдет в начале 2021 года.

А в сентябре испанская биофармацевтическая группа Zendal заявила, что будет заниматься производством в Европейском Союзе антигена американского проекта вакцины от коронавируса Novavax.

В прошлом месяце Reig Jofre сообщила, что сможет производить 50 миллионов доз вакцины COVID-19 в год на своем новом заводе без отмены каких-либо существующих контрактов. Летом компания заявляла, что она намерена в 2021 обеспечить производство от одного до двух миллионов доз вакцины в день.

Руководство Reig Jofre полагает, что может инвестировать дополнительно 2–3 миллиона евро в адаптацию своего завода к заключительному этапу производственного процесса - заливке вакцины во флаконы или шприцы при низкой температуре, необходимой для ее хранения.

Ранее РБК-Украина писал о том, что в Украине вакцину от COVID-19 ждут в начале 2021 года, однако точной даты пока нет.

А Европейский Союз намерен предоставить 65 миллионов доз приобретенной вакцины бедным странам.