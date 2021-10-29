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Три COVID-больницы Львовской области заполнены на 100%

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Львовская область, Пятница 29 октября 2021 14:36
Три COVID-больницы Львовской области заполнены на 100% Фото: три COVID-больницы Львовской области заполнены на 100% (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области заявили о 100% заполненности коек в больницах, где принимают больных коронавирусом. Таких в регионе уже три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса.

"Если говорить о тех больницах, которые заполнены на 100%, - это Львовская областная инфекционная больница, Каменко-Бугская и Стебницкая. Это те медучреждения, где больше всего пациентов. Но если мы говорим о 100% заполненности, это не значит, что эта больница уже не принимает больных", - рассказал Чемерис.

По его словам, в эти больницы ежедневно госпитализируют примерно 10-15 пациентов, и такое же количество выписывается.

"У нас нет на территории области таких COVID-отделений, которые не принимают больных. Все пациенты, которым это нужно, госпитализируют", - отметил Чемерис.

Он также рассказал, что, по состоянию на сегодня, коечная COVID-сеть заполнена в области на 64,7%.

"Это - более 3 150 пациентов. 213 больных находится в реанимационных отделениях, из них около 70 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. К сожалению, по сравнению с прошлой волной процент летальности значительно выше", - добавил Чемерис.

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