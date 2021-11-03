Центр Киева заблокирован пробками. Под Радой проходит митинг "антивакцинаторов"

В Киеве с утра образуются пробки. У стен Верховной рады сегодня собрались на митинг противники COVID-вакцинации, участники перекрывают центральные улицы города, что значительно затрудняет движение транспорта.

Где затруднено движение

В частности, по данным Google Maps, пробки уже образовались (Левый берег) на Дарницком мосту, а также Патона и Северном, также движение начинает осложняться и на Южном мосту.

Вместе с тем пробки образовались и на Правом берегу, а именно на Воздухофлотском проспектах, Олеся Курбаса, Победы, Голосеевском, Степана Бандеры, Голосеевском. Кроме того, движение затруднено улицами Вадима Гетьмана, Борщаговской, Щусева, Саксаганской и Кирилловской, Павла Скоропадского и Сечевых Стрельцов.

Вместе с тем пробки образовались на центральных улицах: Михаила Грушевского, бульваром Леси Украинки, Набережным шоссе и Крещатиком.

Что происходит

Отметим, что такие осложнения в движении транспорта могут быть вызваны сегодняшней акцией протеста "антивакцинаторов", которые протестуют против вакцинации от коронавируса, и требуют от властей отмены карантинных ограничений.

Участники акции с утра собираются у стен парламента, почти тысяча человек скандируют с лозунгами: "Нет ограничению прав и свобод", "Скажи нет COVID геноциду", "Скажи нет обязательной COVID вакцинации".

Движение общественного транспорта

В Киеве уже изменили движение автобусов № 24,55,62 и троллейбусов № 38 по ул. Грушевского возле Кабмина и ст. м. "Арсенальная" - ул. Мазепы.

Как объясняют в Киевпасстрансе, изменение маршрутов вызвано перекрытием улиц митингующими.

На место уже вызвана полиция.

Фото: под Радой проходит митинг "антивакцинаторов" (Виталий Носач, РБК-Украина)