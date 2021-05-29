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Центр вакцинации от COVID в Киеве принимает всех желающих. Названа причина

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Киев, Суббота 29 мая 2021 22:47
Центр вакцинации от COVID в Киеве принимает всех желающих. Названа причина Фото: центр вакцинации от COVID в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в центре вакцинации от COVID в Киеве прививку могли получить все желающие, которые регистрировались в листе ожидания на портале "Дія". Такой порядок будет и завтра, 30 мая, но с понедельника будут принимать только по спискам приоритетных групп.

Об этом рассказал координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк, передает hromadske.ua.

По его словам, за день до открытия центра вакцинации обзвонили почти 8 000 тысяч человек из приоритетных групп, но желание получить прививку подтвердили только 560. Еще более 2 000 думают, а около 800 человек успели вакцинироваться ранее.

"Сегодня и завтра (29-30 мая, - ред.) мы будем пропускать тех, кто просто зарегистрирован в "Дії", - добавил Животенюк.

Он подчеркнул, что на этой неделе не формировали очередь, поскольку еще несколько дней назад точно не знали, откроют ли центр в Киеве уже на этих выходных. Но с понедельника будут вести запись и на следующих выходных вакцину смогут получить только люди из списков.

Напомним, РБК-Украина сегодня писало об открытии центра вакцинации в Киеве на базе Международного выставочного центра. В частности, на прививку пришло несколько сотен человек.

Сегодня центр вакцинации открылся еще и во Львове, Одесса свой откроет завтра.

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