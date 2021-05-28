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Вакцинация на базе МВЦ в Киеве: кто получит прививки и какие документы нужны

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Киев, Пятница 28 мая 2021 15:12
Вакцинация на базе МВЦ в Киеве: кто получит прививки и какие документы нужны Фото: вакцинация киевлян на МВЦ в столице (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра откроют Центр вакцинации от COVID-19. Прививать будут киевлянам, которые записались на вакцинацию через приложение "Дія".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра начнет свою работу Центр вакцинации от COVID-19. Прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія" и желательно - копию декларации с врачом, если она подписана", - написал Поворозник.

По его словам, вакцинация будет проходить в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Заместитель председателя КГГА добавил, что в Центре вакцинации работать бригады медиков, которые прошли специальные учения. Во время работы центра будет дежурить бригада "скорой".

Напомним, что завтра в районе станции метро "Левобережная" запустят крупный центр вакцинации от COVID на базе Международного выставочного центра (МВЦ).

Ранее стало известно, что в Украине начнут открывать центры вакцинации граждан, записавшихся в лист ожидания.

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