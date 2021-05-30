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В центре вакцинации в Киеве за выходные привились более 3 тысяч человек

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Киев, Воскресенье 30 мая 2021 21:55
В центре вакцинации в Киеве за выходные привились более 3 тысяч человек Фото: вакцинация от коронавируса в Киеве (facebook.com/povoroznyk.m)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве за выходные в центре вакцинации от COVID-19, открытом на базе Международного выставочного центра, прививку смогли сделать более 3 тысяч человек. Из них только сегодня привились свыше 2 тысяч.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"За выходные в столичном центре вакцинации от COVID-19, основанном на базе Международного выставочного центра, привито 3467 человек. В частности, сегодня привились 2072 человек", - написал он.

По его словам, количество желающих сделать прививку от коронавируса было очень большим. "Для меня это является свидетельством сознательности людей", - добавил Поворозник.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации массовой вакцинации.

Напомним, в Киеве центр вакцинации от COVID-19 заработал на базе Международного выставочного центра. Там в первый день работы вакцинировали от коронавируса 1395 жителей столицы.

Отметим, центры вакцинации от коронавируса также были открыты во Львове и Одессе. Там вакцину смогли получить все желающие, которые зарегистрировались в приложении "Дія".

Ранее сообщалось, что в центре вакцинации в Киеве в первый день работы собралась большая очередь желающих получить прививку. В основном это пожилые люди, которых пригласили семейные врачи.

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