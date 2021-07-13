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Центры в Тернопольской области будут вакцинировать Pfizer только по выходным

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Тернопольская область, Вторник 13 июля 2021 16:38
Центры в Тернопольской области будут вакцинировать Pfizer только по выходным Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центры массовой вакцинации в Тернопольской области будут делать прививки вакциной Pfizer только по выходным. Это касается центров в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тернопольского областного лабораторного центра.

"Только в выходные дни вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Вакцинация Pfizer начнется в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках с 17 июля и будет проводиться только по выходным.

Напомним, в Киеве с 16 июля в центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать вакциной Pfizer, но только людей старше 60.

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