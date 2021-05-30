Центры вакцинации в Киеве и Львове привили в первый день работы менее 2000 человек
29 мая в Киеве и Львове открылись центры вакцинации от COVID-19. В первый день работы в обоих городах привили менее 2000 человек.
Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Паравозник и Департамент охраны здоровья Львовской ОГА.
В Киеве центр вакцинации от COVID-19 заработал на базе Международного выставочного центра. Там в первый день работы вакцинировали от коронавируса 1395 жителей столицы.
Первый заместитель главы КГГА Николай Паравозник отмечает, что в Центре сегодня работали 16 бригад, в которые входят регистратор, врач и медсестра. Кроме того, работала бригада "скорой".
Чиновник отмечает, что вакцинация от коронавируса тех, кто зарегистрировался в приложении "Дія" будет работать и завтра, 30 мая с 10:00 до 18:00. Центр вакцинации расположен по адресу: Броварской пр-т, 15 (корпус 4, вход 4-А).
Что касается львовского центра вакцинации, то там за день удалось вакцинировать от коронавируса 384 человека. В центре работали 4 специально обученные бригады.
В Департамент охраны здоровья Львовской ОГА отметили, что все жители города, получившие вакцину 29 мая, чувствуют себя хорошо. Вакцинация жителей города, зарегистрированных в приложении "Дія" продолжится и 30 мая с 10:00 до 19:00 на Арене "Львов".
Напомним, что в Киеве, Львове и Одессе открыли центры вакцинации от коронавируса. Там вакцину могут получить все желающие, которые зарегистрировались в приложении "Дія".
Ранее сообщалось, что в центре вакцинации в Киеве в первый день работы собралась большая очередь желающих получить прививку. В основном это пожилые люди, которых пригласили семейные врачи.