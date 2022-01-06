Центры вакцинации против COVID в Украине закроются на один день

Пункты прививки и центры массовой вакцинации не будут работать в Украине на Рождество, 7 января. В остальные дни можно прививаться первой, второй и третьей дозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook

"Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть, и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", - сообщил он.

По его данным, сейчас только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения - Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области.