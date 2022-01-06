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Центры вакцинации против COVID в Украине закроются на один день

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Украина, Четверг 06 января 2022 14:13
Центры вакцинации против COVID в Украине закроются на один день Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пункты прививки и центры массовой вакцинации не будут работать в Украине на Рождество, 7 января. В остальные дни можно прививаться первой, второй и третьей дозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook

"Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть, и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", - сообщил он.

По его данным, сейчас только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения - Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области.

Напомним, Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс. Период введения бустерной дозы - от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

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