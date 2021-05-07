ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Турецкая вакцина от COVID будет готова уже осенью, - Эрдоган

Новина українською → Турция, Пятница 07 мая 2021 15:38
Турецкая вакцина от COVID будет готова уже осенью, - Эрдоган Фото: Эрдоган заявил, что вакцина будет готова осенью (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отечественные ученые планируют завершить разработку вакцины от коронавируса до сентября-октября 2021. По его словам, данный препарат является вакциной нового типа.

Об этом сообщает Агентство Анадолу.

"В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем получить вакцину до сентября-октября текущего года", - сказал турецкий лидер.

Он отметил, что турецкая вакцина будет рассчитана не только на покрытие спроса в самой Турции. По его словам, Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос.

Напомним, ранее Турция одобрила применение российской вакцины " Спутник V" для вакцинации от коронавируса. В ближайшее время в страну поступит крупная партия этого препарата.

Эрдоган отметил, что готов лично обсудить с российским президентом Владимиром Путиным поставки препарата, если это будет нужно.

Также сообщалось, что Украина и Турция могут взаимно признать "паспорта вакцинации" от коронавируса. Это упростит туристические поездки между странами. Премьер-министр Украины также поручил соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19