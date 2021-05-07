Турецкая вакцина от COVID будет готова уже осенью, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отечественные ученые планируют завершить разработку вакцины от коронавируса до сентября-октября 2021. По его словам, данный препарат является вакциной нового типа.

Об этом сообщает Агентство Анадолу.

"В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем получить вакцину до сентября-октября текущего года", - сказал турецкий лидер. Он отметил, что турецкая вакцина будет рассчитана не только на покрытие спроса в самой Турции. По его словам, Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос.