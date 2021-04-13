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В Турции новый рекорд заболевших COVID: власти ужесточают карантин

Новина українською → Анкара, Вторник 13 апреля 2021 20:36
В Турции новый рекорд заболевших COVID: власти ужесточают карантин Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эдроган (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса. В стране за последние сутки COVID-19 заразились более 59 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство Sabah.

"В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры", - цитирует издание президента страны.

По его словам, в первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, запрещена работа спортивных залов, проведение увеселительных мероприятий, вводятся ограничения на выход на улицу лиц младше 20 и старше 65 лет. Кроме того, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19:00 (ранее с 21:00) до 05:00. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос.

По данным Минздрава Турции, в стране 13 апреля коронавирусом заразились 59 187 человек, что стало новым ежесуточным "рекордом". Всего в республике COVID-19 заразились 3 962 760 человек, 34 455 скончались, выздоровели 3 424 733 пациента.

Напомним, о возможности ужесточения карантина во время Рамадана турецкие власти заявляли 9 апреля.

РБК-Украины ранее сообщало, что правительство Турции приняло решение снова ввести комендантский час на выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца Рамадан.

Отметим, власть султаната Оман усилила карантин на фоне обострения ситуации с коронавирусом. В стране вводится комендантский час, запрет на торговлю, передвижение людей и проведение массовых мероприятий.

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