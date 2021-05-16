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Турция ослабляет карантин, но комендантский час остается

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Турция, Воскресенье 16 мая 2021 15:25
Турция ослабляет карантин, но комендантский час остается Фото: в Турции ослабят карантин до 1 июня (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Министерство внутренних дел Турции сообщает об отмене некоторых введенных из-за коронавируса ограничений. Однако комендантский час продолжает действовать.

Об этом гласит циркуляр, опубликованный на сайте ведомства.

"Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет", - сказано в сообщении.

Однако данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу.

Также министерство снимает запрет на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. Возобновляют работу дошкольные учреждения. В период нормализации разрешили регистрацию браков без проведения свадебных церемоний.

Комендантский час в Турции продолжает действовать. Он предусмотрен по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 5:00. Под него не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью.

При этом спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, кальянные, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов остаются закрытыми. Рестораны продолжают работать только в режиме "на вынос" и "заказ на дом".

Данные меры будут действовать до 1 июня.

Напомним, правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение действует с 15 мая.

Как писало РБК-Украина, ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

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