Турция ослабляет карантин, но комендантский час остается

Министерство внутренних дел Турции сообщает об отмене некоторых введенных из-за коронавируса ограничений. Однако комендантский час продолжает действовать.

"Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет", - сказано в сообщении.

Однако данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу.

Также министерство снимает запрет на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. Возобновляют работу дошкольные учреждения. В период нормализации разрешили регистрацию браков без проведения свадебных церемоний.

Комендантский час в Турции продолжает действовать. Он предусмотрен по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 5:00. Под него не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью.

При этом спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, кальянные, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов остаются закрытыми. Рестораны продолжают работать только в режиме "на вынос" и "заказ на дом".

Данные меры будут действовать до 1 июня.