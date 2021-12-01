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Тяжелые случаи COVID удваивают шансы умереть в 2022 году, - исследование

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США, Среда 01 декабря 2021 12:35
Тяжелые случаи COVID удваивают шансы умереть в 2022 году, - исследование Фото: серьезные случаи COVID удваивают шансы умереть (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Исследование американских ученых показывает, что тяжелое течение коронавируса может значительно навредить здоровью в долгосрочной перспективе. Потому серьезные случаи COVID удваивают шансы умереть в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frontiers in Medicine.

Согласно исследованию, у пациентов, переживших тяжелую форму COVID, вероятность смерти в течение следующего года более чем в два раза выше, чем у тех, кто не был инфицирован или имел легкие симптомы вируса.

"Мы провели предыдущее исследование, которое показало, что выздоровевшие пациенты с тяжелой формой COVID-19 подвергались значительно большему риску госпитализации в последующие шесть месяцев", - сказал профессор Арка Майнус из Университета Флориды.

В исследовании говорится, что повышенный риск смерти был выше для пациентов моложе 65 лет. Чтобы установить это ученые проанализировали истории болезни 13 638 пациентов.

Такое заявление ученых доказывает необходимость вакцинации.

Напомним, страны-участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласились начать переговоры по международному договору о предотвращении и контроле над будущими пандемиями. Соответствующее решение было принято сегодня, 1 декабря.

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